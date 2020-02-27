Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.

с чего всё началось

Индексы Мосбиржи и РТС и на закрытии торгов четверга показали сильнейшее падение с апреля 2018 года. На фоне сообщений о коронавирусе индекс Мосбиржи снизился на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с 2018 года

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