Финансы
РЕН ТВИндексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с 2018 года
Индексы Мосбиржи и РТС и на закрытии торгов четверга показали сильнейшее падение с апреля 2018 года. На фоне сообщений о коронавирусе индекс Мосбиржи снизился на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.
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с чего всё началось
Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.ТАСС27 февраля в 11:37
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Падение рубля: Евро и доллар вечером пробили психологические барьеры в 73 и 66 рублей соответственно
Интересант27 февраля в 11:00
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:57, Ашберн
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