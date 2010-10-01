Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта. Индекс РТС опустился на 2,5% и составил 1424,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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