Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС возобновили падение
Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.
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