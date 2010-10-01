Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.

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Финансы Курс евро впервые за полгода превысил ₽73 Биржевой курс европейской валюты на торгах 27 февраля впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Путешествия Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

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Шоу-бизнес Агузарова посетила шоу Галкина с каменным лицом Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Армия и оружие Командующий ВМС Украины пожаловался на возросшую мощь ЧФ России За последние шесть лет боевой потенциал российского Черноморского флота (ЧФ) значительно увеличился, заявил командующий ВМФ Украины, адмирал Игорь Воронченко 26 февраля на форуме Age of Crimea.