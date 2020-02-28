Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Биржевые индексы на открытии торгов Московской биржи рухнули на 3,5-4,7%, достигнув значений октября 2019 года. Так, индекс Мосбиржи снизился на 4,7%, до отметки 2772,4 пункта. Последний раз индекс был ниже уровня 2800 пунктов 23 октября 2019 года, передает ТАСС.
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