Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035г

Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода может сократиться на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд к 2050 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе в панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на исследование банка.