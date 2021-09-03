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Индексы Мосбиржи и РТС открыли торги снижением в пределах 0,4%

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 3978,24 пункта, индекс РТС снизился на 0,4%, до 1720,21 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%.
Интерфакс
Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 966,92 пункта (-0,6%), индекс РТС снизился до 1714,78 пункта (-0,69%).
ТАСС
Индекс РТС достиг отметки в 17713,8 пункта.
Компания
Американские фьючерсы продолжают рост, прибавляя приблизительно 0,2%. В плюсе нефть: в моменте баррель марки Brent растет в цене на 0,07% - до 73,08 доллара.
Finam.Ru

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