Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода может сократиться на $179 млрд к 2035 году и на $192 млрд к 2050 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе в панельной сессии Сбера в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на исследование банка.
Как отметил министр, невозможность отказа от отношений с России продемонстрировал саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в июне этого года и визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель на прошлой неделе.
Начиная с конца сентября в Турции практически не останется иностранных туристов – туриндустрию будут поддерживать только россияне и украинцы, и то, если «четвёртая волна» ковида не принесёт очередных закрытий.
Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что гарантией энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа, он также высказался о необходимости санкций против "Газпрома" в случае блокирования поставок топлива из других стран.