Энергетика
КоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом
По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве.
Общество
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Железнодорожники в прошлом году зарабатывали около 60-62 тыс. рублей, а работники сферы культуры и развлечений – 44,3 тыс. рублей.
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Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах
Поправку о досрочных выборах в Государственную Думу в ходе пленарного заседания предложил депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин.
Происшествия
Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Общество
Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК
Политика
ЦИК представил логотип и слоган голосования по Конституции
Центризбирком России представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправке к Конституции.
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Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Политика
Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина
Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
Армия и оружие
В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе
Происшествия
Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой
Бывшая подруга известного американского непобежденного боксера Флойда Мейвезера Джози Харрис найдена мертвой.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Гаджеты
Характеристики Redmi Note 9 Pro появились в Сети
На интернет-порталах появились сведения о начинке «середнячка» от Redmi – Pro-версии смартфона Note 9, которая получит в качестве «сердца» 720-й G чип Snapdragon и по два варианта оснащения для ОЗУ и флеш – 4 или 6 Гб и 64 или 128 Гб соответственно.
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Дизайнер Марина Голомаздина объявила о смерти новорожденного сына
Обо всем дизайнер Марина Голомаздина рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Культура
Apple и Эрмитаж выпустили пятичасовой фильм о музее
Лента снята одним дублем и на одном заряде аккумулятора iPhone 11 Max Pro Картина длится 5 часов 19 минут, в ней показаны 45 залов и почти 600 произведений искусства.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти
Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.