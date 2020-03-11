Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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Индексы Московской биржи и РТС открылись ростом

Городовой04:21

Индексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

Коммерсантъ03:07

Российский рынок акций открылся ростом индексов

Rambler News Service03:06
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
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Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор

Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
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Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

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Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.
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В Минобороны России оценили заявление Эрдогана о «Панцирях» в Идлибе

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Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой

Бывшая подруга известного американского непобежденного боксера Флойда Мейвезера Джози Харрис найдена мертвой.
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Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
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Характеристики Redmi Note 9 Pro появились в Сети

На интернет-порталах появились сведения о начинке «середнячка» от Redmi – Pro-версии смартфона Note 9, которая получит в качестве «сердца» 720-й G чип Snapdragon и по два варианта оснащения для ОЗУ и флеш – 4 или 6 Гб и 64 или 128 Гб соответственно.
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Дизайнер Марина Голомаздина объявила о смерти новорожденного сына

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«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

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Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
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В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
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Apple и Эрмитаж выпустили пятичасовой фильм о музее

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В Магнитогорске школьник умер на уроке

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Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти

Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.
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