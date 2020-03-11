Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Курс российской валюты снижается на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи. К 10.10 мск доллар на максимуме поднимался до 71,72 рубля, евро - до 81,48 рубля. Во вторник торги закрылись на уровне 71,4 рубля за доллар и 80,5 рубля за евро.
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Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правдавчера в 03:18

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:26

Евро и доллар подросли на открытии торгов на Московской бирже

РЕН ТВвчера в 03:24

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Российская газетавчера в 03:43

Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

ТАССвчера в 03:03

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 03:26

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Известиявчера в 01:00
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Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ

Четыре человека погибли, задохнувшись в дыму. Остальных жителей дома удалось спасти.
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СМИ узнали о первом случае заражения коронавирусом в Конгрессе США

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Коммерсантъ вчера в 10:44
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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