Курс российской валюты снижается на открытии торгов в среду, следует из данных Московской биржи. К 10.10 мск доллар на максимуме поднимался до 71,72 рубля, евро - до 81,48 рубля. Во вторник торги закрылись на уровне 71,4 рубля за доллар и 80,5 рубля за евро.

Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Политика Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Футбол Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Политика Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию Депутаты законодательного собрания Амурской области на внеочередном заседании большинством голосов поддержали пакет поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте областного парламента в четверг.

Экономика АКРА оценило возможность финансового кризиса в РФ Рассчитываемый аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса, который оценивает близость российской финансовой системы к кризису, достиг уровня 3,12 пункта.

Общество В России материнский капитал начнут оформлять автоматически Пресс-служба Министерства труда РФ проинформировала о том, что с 15 апреля материнский капитал в стране начнут оформлять автоматически.

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество Россия передала Ирану и КНДР тест-системы для выявления коронавируса Москва, 12 марта 2020, 04:28 — REGNUM Россия передала около 800 тест-систем для выявления коронавируса нового типа странам Евроазиатского экономического союза, Ирану, Северной Корее, Монголии и странам СНГ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.