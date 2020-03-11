Финансы
ГородовойИндексы Московской биржи и РТС открылись ростом
Индексы Московской биржи и РТС показали рост на открытии торгов. Как сообщает газета «Коммерсант», индекс Московской биржи вырос на 1,55% и достиг 2538 пунктов, индекс РТС поднялся на 2% до 1116,1 пунктов.
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Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Здоровье
Мигрантам в России ужесточат допуск к работе
В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Эстония вошла в зону нового экономического кризиса, заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
Финансы
Доллар подешевел на открытии торгов в среду
Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.
Авто
«Волгабас» планирует возобновить производство 16 марта
Кирилл Урванцев, представитель "Волгабас":— Возобновить сборку планируем 16 марта - наши поставщики из Китая уже частично запустили производство, так что до конца текущей недели мы рассчитываем получить комплектующие и вернуться к сборке в полном объёме.
Спорт
Глава ФЛГР назвала состав сборной России на этапы КМ в Америке
Россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева выступят в составе сборной России на этапах Кубка мира в США и Канаде, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Общество
На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса
Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с РФ из-за коронавируса
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией, об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки
Крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco — заявила, что увеличит свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
Микроавтобус и фура столкнулись в Ростовской области: четыре человека погибли, пять пострадали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Авто
Новый Kia Sorento могут представить 10 марта
Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
«Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Технологии
Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в начале марта заказал исследование о децентрализованных сетях, таких, как Tor и Telegram Open Network (TON), а также об интернете вещей (Internet of Things, IoT) и способах заблокировать в них запрещенную информацию, пишет "Коммерсантъ".
Экономика
Челябинский губернатор отчитал банкиров за завышенные курсы валют
Челябинский губернатор Алексей Текслер в среду заявил о слишком завышенном курсе обмена валют в банках региона: несмотря на то, что курс доллара составлял около 71 рубля, в области его стоимость доходила до 80 рублей.
Космос
Обнаружен абсолютно новый тип пульсаров
Хоккей
Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.