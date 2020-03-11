Индексы Московской биржи и РТС показали рост на открытии торгов. Как сообщает газета «Коммерсант», индекс Московской биржи вырос на 1,55% и достиг 2538 пунктов, индекс РТС поднялся на 2% до 1116,1 пунктов.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Политика Шнуров посвятил стихотворение Путину В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Здоровье Мигрантам в России ужесточат допуск к работе В ведомстве предлагают обязать иностранцев — работников отдельных профессий и производств — проходить профилактические медосмотры для допуска к работе.

Финансы Доллар подешевел на открытии торгов в среду Курс доллара США на открытии торгов на Московской бирже снизился на две копейки и достиг 71,38 рубля.

Авто «Волгабас» планирует возобновить производство 16 марта Кирилл Урванцев, представитель "Волгабас":— Возобновить сборку планируем 16 марта - наши поставщики из Китая уже частично запустили производство, так что до конца текущей недели мы рассчитываем получить комплектующие и вернуться к сборке в полном объёме.

Спорт Глава ФЛГР назвала состав сборной России на этапы КМ в Америке Россияне Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Наталья Непряева выступят в составе сборной России на этапах Кубка мира в США и Канаде, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Политика Путин оценил отношения России и США на «троечку» Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.

Общество На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Авто Новый Kia Sorento могут представить 10 марта Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора «Самый простой холодильник стоимостью 18 тыс. руб. подорожает минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: производитель просто включит его в цену товара», — сказал глава СКО «Электроника — утилизация» Владислав Бондарев, отвечая на вопрос РБК.

Технологии Роскомнадзор заказал исследование о блокировках в Tor и TON Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в начале марта заказал исследование о децентрализованных сетях, таких, как Tor и Telegram Open Network (TON), а также об интернете вещей (Internet of Things, IoT) и способах заблокировать в них запрещенную информацию, пишет "Коммерсантъ".