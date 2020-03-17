Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС падают на 2–3%

Рубль укреплялся на открытии торгов, но перешел к падению. Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снижались на 0,2–1%. По данным на 11:50 индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, а РТС — на 3,2%.
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Российские биржи снова показали снижение

Аргументы и Факты05:31

Индекс МосБиржи протестировал в падении минимум с июня 2018 года

Интерфаксвчера в 09:05

Индекс Московской биржи вырос вслед за укреплением рубля

РБК03:21

Индексы Мосбиржи и РТС упали на 2-3%

ТАСС05:01

Российский рынок акций открылся ростом

Rambler News Service03:08

Индексы Мосбиржи и РТС падают на 2–3%

Коммерсантъ03:26

Рубль продолжает падение на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют развивающихся стран

Эхо Москвывчера в 06:03
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Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Общество

Росавиация заявила об угрозе безопасности полетов из-за коронавируса

Безопасность авиаперелетов оказалась под угрозой из-за невозможности пилотов пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров в связи с распространением коронавируса, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько.
Ведомости 05:55
Авто

В России начались продажи «заряженого» седана Audi S8

Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.
Известия 07:02
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Футбол

ЦСКА получил от «Роснефти» 4,5 млрд рублей в 2019 году

ЦСКА в 2019 году получил 4,5 млрд рублей от «Роснефти», сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.
Sports.ru 05:41
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Политика

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Интерфакс 06:45
Политика

Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
АМИТЕЛ вчера в 05:19
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Политика

Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
РИА Новости 06:03
Общество

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Общество

РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы

По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
BFM.ru 06:24
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Здоровье

Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ

Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены.
Piter.tv 03:32
Общество

Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
Газета.Ru 06:27
Здоровье

Перечислены главные отличия коронавируса от гриппа

Специалисты перечислили основные отличия коронавируса COVID-19 от гриппа.
Профиль 15 марта в 02:09
Общество

Сбербанк начал принимать на работу осужденных

На работу вышли осужденные, которым лишение свободы заменили на исправительные работы.
РИА Новости 06:02
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Политика

Тимошенко пришла в Раду в черной маске

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Газета.Ru 05:59
Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
RT на русском 06:57
Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 06:40
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета вчера в 08:40
Армия и оружие

Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе

Накануне, 15 марта, был дан старт миссии России и Турции в Идлибской зоне деэскалации в виде совместного патрулирования участка трассы М-4 (Алеппо — Латакия), вдоль которого стороны договорились создать «коридор безопасности».
Евразия Daily вчера в 04:31
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Экономика

ЦБ смягчил требования к банкам на фоне вспышки коронавируса

Из-за ситуации с распространением коронавируса Центробанк смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарств и медицинского оборудования.
РБК 03:00
Политика

Путин заявил о нужности оппозиции

Президент России Владимир Путин считает, что оппозиция в стране нужна.
Национальная служба новостей 03:13
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