Рубль укреплялся на открытии торгов, но перешел к падению. Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снижались на 0,2–1%. По данным на 11:50 индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, а РТС — на 3,2%.

Индексы Мосбиржи и РТС падают на 2–3%

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