Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС падают на 2–3%

Рубль укреплялся на открытии торгов, но перешел к падению. Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снижались на 0,2–1%. По данным на 11:50 индекс Мосбиржи снизился на 2,14%, а РТС — на 3,2%.
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Российский рынок после небольшого роста утром вернулся к снижению

Эхо Москвывчера в 07:00

Индекс РТС на Мосбирже снизился на 5,4%

Аргументы и Фактывчера в 11:54

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,86-3,34%

ТАССвчера в 13:08

Торги на Московской бирже закрылись снижением индексов на 2-3%

РБКвчера в 12:51

Индексы Мосбиржи и РТС падают на 2–3%

Коммерсантъвчера в 03:26

Российский рынок акций открылся ростом

Rambler News Serviceвчера в 03:08

Индекс МосБиржи протестировал в падении минимум с июня 2018 года

Интерфакс16 марта в 09:05
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Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

На 78-м году жизни скончался Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов. Он умер в частной клинике в Москве.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Армия и оружие

В Алеппо возобновила работу ключевая электроподстанция

В освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо в Сирии энергетики восстановили работу электроподстанции.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Происшествия

Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден

Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус.
КП - Красноярск 02:29
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Здоровье

Режим повышенной готовности по профилактике коронавируса вводят на Сахалине

В Сахалинской области вводят режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.
АСТВ 02:43
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 16 марта в 02:59
Хоккей

Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
SM News 16 марта в 09:58
Технологии

Загробная головоломка I Am Dead от создателя Hohokum выйдет в этом году

В рамках вчерашнего выпуска Indie World Showcase издательство Annapurna Interactive анонсировало приключенческую головоломку I Am Dead от создателя Hohokum Ричарда Хогга (Richard Hogg) и студии Hollow Ponds (Wilmot’s Warehouse).
3DNews 02:26
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru вчера в 05:12
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com вчера в 07:07
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Здоровье

Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта

Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
News-24.ru 15 марта в 06:14
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 17:21
Культура

Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы

Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
Газета.Ru 02:04
Авто

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
За рулем вчера в 23:27
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожают

Вслед за новыми автомобилями, цены на которые снова поднимет недавно обвалившийся рубль, подорожают и подержанные.
Автоновости дня вчера в 08:50
Игры

Презентация Sony PlayStation 5 состоится 18 марта

Про PlayStation 5 в 19:00 по МСК расскажет главный разработчик консоли. О консоли уже есть некоторые данные.
Astera 02:44
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Общество

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 14:42
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости 16 марта в 21:58
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
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