Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали рост на 0,65% и 0,8%

Восходящую динамику несмотря на умеренные негативные тенденции продемонстрировал фондовый рынок России 19 мая, согласно данным Мосбиржи. Индекс Мосбиржи вырос на 0,65% и составил на конец дня 2711,72 пункта, а индекс РТС показал рост на 0,8% и достиг 1177,24 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 2,18-4,1%

ТАСС13:07

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали рост на 0,65% и 0,8%

ИА Красная Веснавчера в 13:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 15:33, Ашберн

Комментарии

Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

REGNUM 10:03
138
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко

РБК 05:38
Политика

США отправили в Россию аппараты ИВЛ

РИА Новости 14:16
27
Здоровье

В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом

Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
13
Футбол

Адурис завершил карьеру. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке

Sports.ru 11:25
Армия и оружие

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
155
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
982
Шоу-бизнес

Самойлова требует половину доходов Джигана после развода

Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
16
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
215
Здоровье

ВОЗ указала на недоказанную эффективность хлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что эффективность противомалярийного хлорохина при лечении или профилактике коронавирусной инфекции не доказана.
News.ru 13:08
Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
367
Игры

В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II

МонаВиста 13:35
55
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,8K
Политика

Зеленский: Россия не хочет обсуждать вопрос Крыма

Киев, 20 мая 2020, 14:46 — REGNUM Россия не желает обсуждать вопрос «возврата» Крыма, заявил 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства.
REGNUM 07:46
883
Политика

В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
72
Общество

Ростуризм назвал сроки выхода из режима ограничений

Догузова подчеркнула, что правила поэтапного выхода для всех регионов будут разные, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации Так, в некоторых областях в начале лета уже откроются апарт-отели и отели с коттеджным размещением.
Sochi.com 06:11
344
Здоровье

Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
7
Общество

Володин женился и получил квартиру за полмиллиарда рублей

Компания 11:49
3
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Газета.Ru вчера в 07:45
251
Политика

Порошенко заявил о подделке записи его разговора с Байденом

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявили, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри являются подделкой.
Известия 12:51
39
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
50
Футбол

«Локомотив» заинтересован в экс-хавбеке «Милана»

Как сообщается, московский "Локомотив" и еще несколько российских клубов заинтересованы в трансфере 28-летнего хавбека национальной сборной Казахстана.
Soccer.ru 13:40
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
133
Общество

В Подмосковье вновь включили отопление

Вести.Ru 14:59
247
Здоровье

В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском вчера в 04:00
767
Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
32
Общество

В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru 11:09
35
Здоровье

898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье

За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
1,3K
Шоу-бизнес

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
258
Общество

Варвара Караулова выходит замуж за защищавшего её адвоката

В апреле 2019 года Караулову освободили из колонии в Вологде условно-досрочно.
Говорит Москва 12:42
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное