Восходящую динамику несмотря на умеренные негативные тенденции продемонстрировал фондовый рынок России 19 мая, согласно данным Мосбиржи. Индекс Мосбиржи вырос на 0,65% и составил на конец дня 2711,72 пункта, а индекс РТС показал рост на 0,8% и достиг 1177,24 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали рост на 0,65% и 0,8%

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