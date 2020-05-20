Экономика
ИА Красная ВеснаИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали рост на 0,65% и 0,8%
Восходящую динамику несмотря на умеренные негативные тенденции продемонстрировал фондовый рынок России 19 мая, согласно данным Мосбиржи. Индекс Мосбиржи вырос на 0,65% и составил на конец дня 2711,72 пункта, а индекс РТС показал рост на 0,8% и достиг 1177,24 пунктов.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали сроки болезни коронавирусной инфекцией
Сроки лечения коронавируса составляют от 2 до 5 недель в зависимости от степени тяжести заболевания.
Первый областной 07:40
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Экономика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:48
Армия и оружие
В России создадут Военно-инженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение
На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.
Vprognoze.ru 04:09
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус надела вьетнамки на колготы
Кристина позирует на фоне пальм в кофте, короткой юбке, но самое удивительное это серые тёплые колготы, на которые Асмус надела розовые вьетнамки.
Paparazzi.ru 08:21
Шоу-бизнес
Певица Сиа усыновила двух подростков
Paparazzi.ru 02:33
Общество
В Петербурге начались выплаты по 800 рублей на маски и перчатки
Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
iReactor 09:09
Энергетика
Экспортная цена газа стала дешевле российской
Согласно результатам торгов, на европейских хабах в среду, 20 мая, газ стоил дешевле, чем в России, даже без учета 30% экспортной пошлины и расходов на транспортировку (нетбэк).
РБК 08:49
Политика
Минобороны Чехии ответило на просьбу передать РФ памятник Коневу
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар ответил российскому коллеге Сергею Шойгу на просьбу передать РФ памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Москва 24 вчера в 20:16
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Армия и оружие
Шойгу рассказал о подготовке парада в Петербурге в честь Дня ВМФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны рассказал о подготовке к проведению мероприятий в День ВМФ.
РЕН ТВ 09:39
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной шокировал поклонников после слухов о разводе
Поклонники пары Исхакова и Гагариной всерьез обеспокоились за жизнь своих кумиров. Однако пока Дмитрий никак не прокомментировал публикацию.
Bimru.ru 09:27
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa вчера в 11:40
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33