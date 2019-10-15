Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,39-0,64%
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:17 мск вырос на 0,14%, до 64,298 рубля, курс евро увеличился на 0,02%, до 70,883 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,84% - до $58,86 за баррель.
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