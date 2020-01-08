Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,08-0,27%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи практически не продемонстрировал динамики по отношению к итогам прошлого дня, увеличившись на 0,08% - до 3078,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,27%, до 1568,35 пункта, следует из данных торгов.
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Политика
Путин и Эрдоган подтвердили намерение развивать партнерство
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили намерение развивать партнерство во всех областях на встрече в Стамбуле.
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По словам заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, переезд в другой регион с меньшим коэффициентом является самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
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Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
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Ноутбук MSI GE66 Raider оснащен экраном с частотой обновления 300 Гц
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Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
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Общество
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
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На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
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Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии
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Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
Австралиец Баз Лурманн, который ранее снял «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж», получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Авто
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Как стало известно «Автоновостям дня», анонсированный концепт-кар стал предвестником нового компактного кроссовера длиной около 4,26 метра (для сравнения, длина Kamiq – 4241 мм), который уже в 2020 году выйдет в продажу на индийском рынке.
Шоу-бизнес
Самбурская пожаловалась на «российское быдло» на отдыхе за границей
Актрису Настасью Самбурскую возмутило поведение россиян на Бали.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
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Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
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«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака
Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Здоровье
Названы простые способы, которые помогут снизить повышенное давление
Существуют простые и эффективные способы повышения и снижения давления.
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Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой
Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».