Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,08-0,27%

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи практически не продемонстрировал динамики по отношению к итогам прошлого дня, увеличившись на 0,08% - до 3078,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,27%, до 1568,35 пункта, следует из данных торгов.
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