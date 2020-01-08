Финансы
Мой БрянскИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,08–0,27%
Индексы Мосбиржи и РТС увеличились по итогам торгов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Футбол
Фернандо не вернется в «Спартак»
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российская стреляющая лыжница Светлана Миронова первой уйдет на дистанцию в 7,5 километра в рамках спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты»
Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман близок к покупке львовских «Карпат», сообщает сайт болельщиков украинского клуба.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году
Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Общество
Онищенко призвал сократить новогодние выходные
Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Общество
Карлос Гон провел пресс-конференцию после побега из Японии в Ливан
Большую часть своей речи Гон посвятил судебной системе Японии, устроившей настоящий произвол.
Политика
Трамп призвал НАТО к усилению альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в Европу
Начиная с 2021 года, граждане Украины будут проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщается на сайте РИА Новости.
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Теннис
Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup
На командном турнире ATP Cup определились все пары четвертьфиналистов. Последним участником плей-офф стала сборная Канады.
Армия и оружие
Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Происшествия
Шесть человек погибли во время пожара в Подмосковье
Пожар в тепличном комплексе в Подмосковье унес жизни шести человек, сообщает 7 января Интерфакс.
Футбол
Тарасов отправится на сборы с «Рубином»
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.