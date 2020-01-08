Финансы

Мой БрянскМой БрянскИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,08–0,27%

Индексы Мосбиржи и РТС увеличились по итогам торгов. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на данные Московской биржи.
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Индекс МосБиржи держится выше 3100 пунктов

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов

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Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

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Ослабший рубль и подросшая нефть вывели индекс Мосбиржи на 3100 пунктов

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Индекс МосБиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов

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В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
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Меган Маркл и принц Гарри впервые официально вышли в свет в 2020 году

Шестинедельные каникулы герцога и герцогини Сассекских завершились — супруги уже вернулись в Лондон и первым делом посетили Дом Канады, чтобы выразить благодарность за теплый прием, оказанный им в этой стране.
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Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

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Онищенко призвал сократить новогодние выходные

Длинные выходные в новогодний период вредят здоровью россиян и экономике страны, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
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Большую часть своей речи Гон посвятил судебной системе Японии, устроившей настоящий произвол.
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Трамп призвал НАТО к усилению альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке.
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Начиная с 2021 года, граждане Украины будут проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщается на сайте РИА Новости.
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В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
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Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup

На командном турнире ATP Cup определились все пары четвертьфиналистов. Последним участником плей-офф стала сборная Канады.
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Армия и оружие

Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
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В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
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В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

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Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

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Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
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У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
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Шесть человек погибли во время пожара в Подмосковье

Пожар в тепличном комплексе в Подмосковье унес жизни шести человек, сообщает 7 января Интерфакс.
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Тарасов отправится на сборы с «Рубином»

Газета.Ru 13:29
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
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