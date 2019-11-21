Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск снизился на 0,29%, до 63,705 рубля, курс евро уменьшился на 0,28%, до 70,505 рубля.
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Общество
В Кремле состоялась церемония вручения наград
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
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Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
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На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
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Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
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Nissan отзывает автомобили по всему миру
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Российский футболист Садаев пропал в Турции
Общество
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Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
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Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Кривцов: Все понимают, почему Ракицкий ушёл из сборной Украины
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился своим мнением об уходе Ярослава Ракицкого из национальной команды.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о смерти актрисы
Информация о возможной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк попала в прессу от анонимного источника, якобы имеющего связь с самой телезвездой и ее мужем Петром Чернышевым.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Общество
ГИБДД получит право лишать водительских прав без суда
По новым поправкам, Госавтоинспекция сможет лишать автомобилиста действующего водительского удостоверения по состоянию здоровья.
Общество
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Происшествия
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Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.