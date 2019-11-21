Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск снизился на 0,29%, до 63,705 рубля, курс евро уменьшился на 0,28%, до 70,505 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%

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