Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,21-0,44%

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2942,6 пункта, индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1454,74 пункта, следует из данных торгов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций начал торги ростом на 0,1%

Интерфаксвчера в 02:24

Рынок акций РФ в плюсе на фоне высоких цен на нефть

ПРАЙМвчера в 08:08

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 02:27

Российский рынок акций открылся на мажорной ноте

Росбалтвчера в 02:51

Рынок США в слабом плюсе под конец недели

Finam.Ruвчера в 12:41

Индекс МосБиржи повысился на 0,2%, индекс РТС - на 0,05%

Финмаркетвчера в 10:59

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли незначительно

ТАССвчера в 11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:03, Ашберн
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

RT на русском 19:28
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 17:38
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Политика

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости 16:55
Фигурное катание

Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Lenta.ru 16:30
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ 18:59
Общество

В российских музеях внедрят технологию меток для защиты экспонатов

Размещение меток для обеспечения безопасности экспонатов охватит в перспективе все российские музеи, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
РИА Новости 19:12
Теннис

Рублёв обыграл канадца в полуфинальном матче Кубка Дэвиса

News.ru 06:53
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

ТАСС 15:39
Футбол

Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

Спорт БИЗНЕС Online 13:30
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости 17:45
Политика

Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.
ТК Звезда 19:00
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Происшествия

В Королеве произошел пожар в жилом доме

Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
РБК 17:24
Футбол

«Фламенго» одержал победу в финале Кубка Либертадорес

Аргументы и Факты 18:04
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел на третье место

Спорт день за днем 15:11
Армия и оружие

В России решили определить тактику применения роботов в городских боях

К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Взгляд.ру 19:32
Происшествия

Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Единоборства

Бой Умара Нурмагомедова в Ташкенте продлился всего один раунд

Умар Нурмагомедов, выступающий в суперлегком весе, на турнире GFC в Ташкенте победил своего соперника — аргентинца Брайана Гонсалеса в первом же раунде, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
Sputnik Узбекистан 15:06
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили сход с орбиты российского спутника

RT на русском 08:43
Хоккей

«Вашингтон» по буллитам уступил «Ванкуверу», Овечкин очков не набрал

Красная весна 19:23
Футбол

Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру 11:29
Технологии

Составлены правила общения Земли с космонавтами

Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (оператор российского сегмента Международной космической станции) составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полетами и космонавтами, они уже внедрены в работу и дали первые результаты, говорится в совместном докладе двух организаций, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:05
Единоборства

Каллум Смит победил Райдера и сохранил чемпионский титул

Матч ТВ 18:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное