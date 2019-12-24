Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,59-0,74%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% - до 3033,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1535 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 0,03%, до 62,235 рубля, курс евро вырос на 0,03%, до 68,99 рубля.
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Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
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Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год
Названы самые крупные прорывы в мире науки и техники за 2019 год.
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Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
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Общество
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Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
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Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 9 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинская армия 9 раз нарушила перемирие.
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Ольга Бузова и Давид Манукян записали первую совместную песню
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Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Шоу-бизнес
Продюсер назвал гонорары российских звезд за корпоративы
Морозов добавил, что среди певиц востребована Лолита, которая получает за выступление на корпоративе около 35 тысяч долларов (почти 2,17 миллиона рублей), Полина Гагарина, которая получает 80 тысяч евро (около 5,5 миллиона рублей).
Гаджеты
Realme выпустит конкурента Xiaomi Mi Band 4
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Трамп заявил о подписании торговой сделки на церемонии с Си Цзиньпином
Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином уже готово и будет подписано на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Авто
Первые GAC GS8 проданы в России
Три крупнейших дилерских центра GAC в Москве и Санкт-Петербурге начали продажи внедорожников GS8.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Наука
Ученые охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO
Гаджеты
Аналитики назвали самый продаваемый смартфон в третьем квартале
Смартфон iPhone XR стал самой популярной моделью в мире за третий квартал 2019 года.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
Экономика
Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.
Футбол
Тарханов назвал виновного в скандале с двумя ЦСКА
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Общество
После госпитализации Галина Волчек впала в кому
В последнее время состояние здоровья 86-летнего российского режиссера и худрука театра «Современник» Галины Волчек оставляет желать гораздо лучшего.
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
Армия и оружие
В Буркина-Фасо не менее 35 мирных жителей погибли при атаке боевиков
По меньшей мере 35 мирных жителей, преимущественно женщины, погибли в ходе атаки террористов в провинции Сум на севере Буркина-Фасо, сообщается в официальном заявлении президента страны Рока Каборе.