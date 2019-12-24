Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% - до 3033,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1535 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 0,03%, до 62,235 рубля, курс евро вырос на 0,03%, до 68,99 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,59-0,74%

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Политика Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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