Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,59-0,74%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% - до 3033,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1535 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 0,03%, до 62,235 рубля, курс евро вырос на 0,03%, до 68,99 рубля.
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Транспорт
Первый пассажирский поезд в Севастополь прошел по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, 25 декабря прошел по Крымскому мосту.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области
В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Происшествия
Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине
Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Политика
В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики
"Что касается возможности того, что власти или боливийские силовые структуры проникнут в дипломатический комплекс Мексики, я должна сказать, что это категорически невозможно", - заявила Лонгарик на пресс-конференции, видео заявления опубликовано в Twitter ведомства.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Общество
Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Авто
Российские автомобили Lada подорожают с 1 января
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Кино
Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»
Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Общество
Пичугина уволят с должности гендиректора «Ленфильма»
Министр культуры РФ Владимир Мединский решил уволить с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, передает ТАСС.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Происшествия
Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек
Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Технологии
МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года
МТС собирается выпустить «умную» колонку в первой половине следующего года.
Армия и оружие
Минобороны планирует создать пять бригад для второй ветки БАМа
Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Культура
Названо имя нового руководителя НХМ Якутии
Напомним, что на конкурс на замещение должности руководителя НХМ была подана 21 заявка.