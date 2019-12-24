Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,59-0,74%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% - до 3033,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1535 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 0,03%, до 62,235 рубля, курс евро вырос на 0,03%, до 68,99 рубля.
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Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС вырос на 1,1%

Финмаркет11:03

Итоги дня: Индекс МосБиржи обновил максимум, «Газпром» - дивполитику

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Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно

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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на укреплении рубля

ПРАЙМ11:54

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:21

Российский рынок акций начал неделю в «зеленой зоне»

Росбалтвчера в 02:25
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Происшествия

В Приморье маршрутка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе

РБК 21:23
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Первый пассажирский поезд в Севастополь прошел по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, 25 декабря прошел по Крымскому мосту.
REGNUM 19:39
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM 19:57
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Общество

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия 19:52
Происшествия

Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 20:24
Происшествия

Микроавтобус сбил пенсионерку на Сахалине

Водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил 67-летнюю женщину, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
REGNUM 21:11
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Политика

В Боливии отрицают, что полиция может проникнуть в посольство Мексики

"Что касается возможности того, что власти или боливийские силовые структуры проникнут в дипломатический комплекс Мексики, я должна сказать, что это категорически невозможно", - заявила Лонгарик на пресс-конференции, видео заявления опубликовано в Twitter ведомства.
РИА Новости вчера в 19:48
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
Общество

Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Finam.Ru 13:00
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Авто

Российские автомобили Lada подорожают с 1 января

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".
Народные новости 21:21
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
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Кино

Мы не собирались давать оценку событиям — режиссер «Союза спасения»

Создатели фильма о восстании декабристов «Союз спасения» не ставили задачу дать оценку событиям того времени, заявил режиссер картины Андрей Кравчук 23 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 16:23
Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 09:06
Общество

Пичугина уволят с должности гендиректора «Ленфильма»

Министр культуры РФ Владимир Мединский решил уволить с должности гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, передает ТАСС.
МР7.ру 11:11
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Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
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Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
РИА Новости 13:23
Происшествия

Жителя Барнаула осудили за изнасилование и избиение двух девушек

Суд приговорил к 10,5 годам колонии общего режима жителя Барнаула, который жестоко издевался над 25-летней девушкой, а также насиловал и избивал другую несовершеннолетнюю девушку, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 04:20
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В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
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МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года

МТС собирается выпустить «умную» колонку в первой половине следующего года.
Политическая Экспертиза 19:14
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Минобороны планирует создать пять бригад для второй ветки БАМа

Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
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Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Известия 15:20
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Названо имя нового руководителя НХМ Якутии

Напомним, что на конкурс на замещение должности руководителя НХМ была подана 21 заявка.
SakhaLife.ru 21:24
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