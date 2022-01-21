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Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 2,56%

Российский рынок акций открылся снижением в пятницу, 21 января.
Компания
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,6%), Московской биржи (+0,2%).
Интерфакс
Характерной чертой пятничных торгов стало различие в динамике "голубых фишек" и менее ликвидных бумаг "второго эшелона" - последние в основном снизились, а ряд blue chips подросли.
Финмаркет
Рубль сегодня вечером развернулся вниз к доллару и евро после умеренного повышения днем.
Коммерсантъ

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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%
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Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 2,56%
Компаниявчера в 23:07
Эксперты: рынок российских акций и курс рубля вырастут на следующей неделе
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