КомпанияРоссийский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 2,56%Российский рынок акций открылся снижением в пятницу, 21 января.КомпанияПодорожали акции ПАО "Полюс" (+0,6%), Московской биржи (+0,2%).ИнтерфаксХарактерной чертой пятничных торгов стало различие в динамике "голубых фишек" и менее ликвидных бумаг "второго эшелона" - последние в основном снизились, а ряд blue chips подросли.ФинмаркетРубль сегодня вечером развернулся вниз к доллару и евро после умеренного повышения днем.КоммерсантъЧитать далееСвернутьZnak.comZnak.comНовые ИзвестияПрофильПодробнее о событииИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%ТАССвчера в 13:03Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 2,56%Компаниявчера в 23:07Эксперты: рынок российских акций и курс рубля вырастут на следующей неделеПРАЙМвчера в 15:13Встреча Лаврова и Блинкена определит динамику торгов на будущееFinam.Ruвчера в 06:32Российский рынок акций открылся снижением на 2% в ожидании переговоров Лаврова и БлинкенаКоммерсантъвчера в 03:22Рынок акций РФ утром откатился ниже 3440п по индексу Мосбиржи на внешнем негативеФинмаркетвчера в 04:17Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю падением под давлением внешнего негативаИнтерфаксвчера в 11:17Показать ещёОценить8Поделиться