ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%Российский рынок акций сократил дневные потери и снижается примерно на 1% по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.РИА НовостиИндекс Мосбиржи к 16.15 мск снижается на 1,11%, до 3477,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,34%, до 1431,21 пункта.РИА НовостиКурс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 13 копеек, до 76,55 рубля, курс евро - растёт на 15 копеек, до 86,86 рубля.РИА НовостиМартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,38%, до 87,16 доллара за баррель.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссийский рынок акций замедлил до 1% падение по итогам переговоров Лаврова и БлинкенаПРАЙМвчера в 08:33Российский рынок акций замедлил падение после диалога Лаврова и БлинкенаАргументы и Фактывчера в 08:55Российский рынок акций замедлил падение после переговоров Лаврова и БлинкенаСвободная Прессавчера в 08:32Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%ТАССвчера в 13:03Встреча Лаврова и Блинкена определит динамику торгов на будущееFinam.Ruвчера в 06:32Российский рынок акций открылся снижением на 2% в ожидании переговоров Лаврова и БлинкенаКоммерсантъвчера в 03:22Показать ещёОценить1Поделиться