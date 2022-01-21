Будьте в Плюсе

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%

Российский рынок акций сократил дневные потери и снижается примерно на 1% по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 16.15 мск снижается на 1,11%, до 3477,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,34%, до 1431,21 пункта.
РИА Новости
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 13 копеек, до 76,55 рубля, курс евро - растёт на 15 копеек, до 86,86 рубля.
РИА Новости
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,38%, до 87,16 доллара за баррель.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Российский рынок акций замедлил до 1% падение по итогам переговоров Лаврова и Блинкена
ПРАЙМвчера в 08:33
Российский рынок акций замедлил падение после диалога Лаврова и Блинкена
Аргументы и Фактывчера в 08:55
Российский рынок акций замедлил падение после переговоров Лаврова и Блинкена
Свободная Прессавчера в 08:32
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%
ТАССвчера в 13:03
Встреча Лаврова и Блинкена определит динамику торгов на будущее
Finam.Ruвчера в 06:32
Российский рынок акций открылся снижением на 2% в ожидании переговоров Лаврова и Блинкена
Коммерсантъвчера в 03:22

Интересное

Бывшего военнослужащего на Сахалине приговорили к 9 годам колонии за наркотики

Суд назначил обвиняемому 9 лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тысяч рублей.
АСТВ17:27

Глава Чечни Кадыров: доставленная в Грозный жена Янгулбаева напала на полицейского

Глава Чечни уточнил, что после того как женщину доставили в Грозный, она напала на полицейского, едва не лишив его глаза.
РИА Новостивчера в 14:39

Постпред США в ООН: Штаты рассматривают военные меры против РФ при эскалации на Украине

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru18:27

Актера Куравлева перевели из реанимации в хоспис

Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева перевели из реанимации в хоспис с диагнозом деменция смешанного типа.
Известиявчера в 12:54

Академик РАН Колесников: против «омикрон»-штамма помогут ингаляции водкой

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять новому штамму коронавируса "омикрон".
Газета.Ru19:00

Президент Украины Зеленский ввел санкции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда иностранных компаний, в частности российских.
РИА Новости17:12

Младшая дочь сдала 83-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Младшая дочь 83-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга Шукшина — отправила родительницу в пансионат для пожилых людей.
Центральная Служба Новостейвчера в 06:05

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров назвал слова об оккупации Харькова гипотетическими

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров объяснил его заявление об угрозе российского военного вторжения в Харьков.
Lenta.ruвчера в 11:04

Инфекционист Тимаков назвал комплекс симптомов штамма «Омикрон»

При заражении «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом.
Известия17:10

Лавров предупредил Блинкена о серьезных последствиях освоения территории Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил его о серьезных последствиях дальнейшего освоения территории Украины.
Комсомольская правдавчера в 12:59