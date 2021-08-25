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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,06% и 0,44%

Бумаги "ПИКа" (+3,17%) сегодня также оказались в числе биржевых фаворитов с обновлением максимума на уровне 1 260 руб.
ТАСС
Интерес краткосрочных покупателей к TCS Group ослабевает.
Finam.Ru
В целом ADX говорит об ослаблении общего интереса к бумаге, что может способствовать дальнейшей фиксации прибыли.
Finam.Ru
Согласно оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах 3 845-3 915 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73,5-74,5 руб.
ТАСС

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи 26 августа снизился на 0,9%
ТАССвчера в 13:58
Бумаги Qiwi под давлением после того, как ей не удалось стать единым центром учета ставок
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