Главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма был бывший временно исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Киновселенная Джеймса Ганна В прокате по всему миру которую неделю лидирует "Отряд самоубийц: Миссия навылет", второй фильм о команде суперантигероев из вселенной Бэтмена, который снял Джеймс Ганн, самый симпатичный режиссер нынешнего поколения супергеройского кино и в некотором смысле — идеальный гик.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.