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Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,51-2,24%

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Российский рынок акций на открытии утренней сессии демонстрирует снижение индекса Мосбиржи на 2,8%, до 3 708,68 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
ТАСС
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск снижался на 2,38% — до 3724,11 пункта, в первые минуты индекс опускался до 3684,78 пункта.
ПРАЙМ
Подорожали также ценные бумаги Сбербанка (+2,87%), ПАО «Российские сети» (+2,77%) и «Газпрома» (+2,64%).
Компания
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 1,31%, до $79,74 за баррель.
ТАСС

Подробнее о событии

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