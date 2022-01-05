«В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - сообщил Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности.