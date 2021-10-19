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Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный.
Интерфакс
Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,19%, до 4256,24 пункта, индекс РТС прибавил 0,72%, до 1890,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,32% - до $84,6 за баррель.
ТАСС
Фьючерс на WTI дорожал на 0,48% и торгуется на уровне $82,08 за баррель.
ТАСС

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