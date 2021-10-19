Суд в Москве обратил в пользу государства две квартиры и $43 тыс. бывшего тыловика ФСБ

Генпрокуратура обратилась с иском в суд из-за того, что сотрудники надзорного ведомства установили причастность Кулюкина к коррупции по делу о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО "Оборонпродкомплект" поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.