Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, заманила к себе в квартиру двух детей, купив им сладости, одну девочку она затем отпустила, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.
Российские власти чувствуют свою долю ответственности в недостаточном уровне вакцинации в стране, не все было сделано в плане информирования граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Приостановив работу постоянного представительства РФ при НАТО, Москва де-юре оформила фактическое состояние отношений с Альянсом, решение было необходимым и неизбежным, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Генпрокуратура обратилась с иском в суд из-за того, что сотрудники надзорного ведомства установили причастность Кулюкина к коррупции по делу о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО "Оборонпродкомплект" поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.