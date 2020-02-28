Финансы
Новые ИзвестияИндексы Мосбиржи и РТС упали на 4-5% на открытии торгов
Падение индекса Мосбиржи продолжается, сообщает «Коммерсантъ». На 10:38 он понизился на 4,82% до 2775,22 пункта. Индекс РТС снизился на 5,54% до 1309,44 пункта.
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