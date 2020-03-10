Экономика
Деловое.ТВРоссийский фондовый рынок рухнул после срыва сделки в ОПЕК
После срыва сделки ОПЕК рухнул российский фондовый рынок. По данным Мосбиржи, ценные бумаги нефтяных компаний страны упали на 12-15%. Индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Космос
В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс
В Пекинском центре управления космическими полетами были успешно завершены объединенные испытания в рамках предстоящей миссии на Марс.
Политика
Обвиняемого по делу MH17 россиянина Пулатова предложили вызвать в суд
Как сказал прокурор Тейс Бергер в суде, если защита пока не может определиться с форматом выступления россиянина в суде, то прокуратура хотела бы предложить вызвать его в качестве свидетеля по делам других обвиняемых.
Наука
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Политика
Эрдоган предложил Путину нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем предложении президенту России Владимиру Путину касательно совместной разработки месторождений нефти в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Политика
«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024
Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
Экономика
Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов
Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
Политика
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Финансы
Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек
После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
Авто
Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км
Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
Киберспорт
Визуальный роман Vampire: The Masquerade – Coteries of New York выйдет на Nintendo Switch 24 марта
Политика
Шойгу обсудил обстановку в Идлибе с министром обороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу 10 марта провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Минобороны.
Политика
Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Политика
Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа
Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
Политика
Путин оценил ситуацию с ценами на нефть
Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Оценив ситуацию с падением цен на нефть, колебанием курса рубля и стоимостью сырья, "АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили, передает ТАСС.
Армия и оружие
Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом
Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
Футбол
Дюков уйдет с поста главы селекционного отдела ЦСКА
Как стало известно Sport24, руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Экономика
АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты
С 12 до 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, доллара – 72,5 рубля.