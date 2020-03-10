После срыва сделки ОПЕК рухнул российский фондовый рынок. По данным Мосбиржи, ценные бумаги нефтяных компаний страны упали на 12-15%. Индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

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Наука Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

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Музыка На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку» На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.

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Политика Крашенинников объяснил норму о президентских сроках Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются.

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Политика Путин оценил ситуацию с ценами на нефть Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.