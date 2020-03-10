Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссийский фондовый рынок рухнул после срыва сделки в ОПЕК

После срыва сделки ОПЕК рухнул российский фондовый рынок. По данным Мосбиржи, ценные бумаги нефтяных компаний страны упали на 12-15%. Индекс Мосбиржи упал на 10,4%, до 2436 пункта, индекс РТС - на 16%, до 1056 пункта.
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Новый «черный вторник» на российском рынке не повторился

Взгляд.ру13:15

Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

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Центробанк в курсе

Российская газета11:26

«Никаких 150 рублей за доллар». Что будет с российским рынком после падения нефти

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Торги на российском рынке завершились падением. Но нового «черного вторника» не случилось

ТАСС12:58

Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Коммерсантъ03:06

Индекс Мосбиржи обвалился на 10% после выхода России из сделки ОПЕК+

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
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Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
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В Китае впервые провели объединенные испытания полета на Марс

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Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
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Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
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На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
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Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
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«Вопрос стоит не о нем, а о нас»: Путин «обнулил» проблему-2024

Еще не факт, считают эксперты Сегодня разрешилась главная политическая интрига последних лет в России: стало понятно, что Путин при желании сможет остаться на посту президента РФ и после 2024 года.
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Экономика

Индексы в США продолжили падение после возобновления торгов

Фондовые индексы в США снижаются, несмотря на временную приостановку торгов на Нью-Йоркской бирже после обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на семь процентов.
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СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

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Крашенинников объяснил норму о президентских сроках

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что ограничения для сроков президента РФ в Конституции сохраняются.
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Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Финансы

Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек

После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
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Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км

Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
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Киберспорт

Визуальный роман Vampire: The Masquerade – Coteries of New York выйдет на Nintendo Switch 24 марта

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Политика

Шойгу обсудил обстановку в Идлибе с министром обороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 10 марта провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает пресс-служба Минобороны.
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Политика

Трамп призвал ФРС снижать процентную ставку до уровня конкурентов

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему продолжать снижать процентную ставку до уровня конкурирующих стран.
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Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена

Газета.Ru 03:35
Политика

Госдума одобрила поправку к Конституции о статусе русского народа

Госдума в ходе второго чтения законопроекта об изменениях в Конституцию одобрила поправку о закреплении в Основном законе понятия языка государствообразующего народа, которым назван русский.
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Путин оценил ситуацию с ценами на нефть

Россия достойно пройдет период волатильности цен на нефть и курса рубля, экономика страны будет укрепляться, а важнейшие отрасли будут более мощными и конкурентоспособными, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
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АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Оценив ситуацию с падением цен на нефть, колебанием курса рубля и стоимостью сырья, "АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили, передает ТАСС.
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Главнокомандующий вооруженных сил Польши заразился коронавирусом

Главнокомандующий вооруженными силами Польши генерал Ярослав Мика заразился коронавирусом, сообщает министерство национальной обороны республики в Twitter.
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Как стало известно Sport24, руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков покидает клуб.
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Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
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Экономика

АТОР: С 12 марта в России резко подорожают авиабилеты

С 12 до 17 марта внутренний курс евро IATA составит 82 рубля, доллара – 72,5 рубля.
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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