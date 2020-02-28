Экономика
Взгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта.
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Общество
Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Финансы
Официальный курс евро вырос на 2 рубля
Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Армия и оружие
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы
Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин поссорился с Лещенко из-за Шатунова
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вступил в словесную перепалку со Львом Лещенко.
Музыка
Александр Панайотов отправится на «Евровидение-2020» от России
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Гаджеты
Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем
Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
Финансы
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Экономика
Российский фондовый рынок закрылся масштабным падением
Российский фондовый рынок закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне новостей о распространении коронавируса нового типа COVID-2019, сообщает РБК.
Шоу-бизнес
Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ
Российская модель Анастасия Бертье с 11-м размером груди стала звездой западных СМИ.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться домой
Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут отменить из-за коронавируса
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался об угрозе отмены чемпионата мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса.
Происшествия
Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
Происшествия
Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии
Гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019.
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