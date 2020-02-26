Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 17 копеек — до 65,55 рубля. Курс евро увеличился также на 17 копеек и составил 71,27 рубля.
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Хоккей
«Вашингтон» провел специальную церемонию в честь Овечкина
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Политика
Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» ответил на обвинения в причастности к убийству
Приговоренный к 18 годам лишения свободы по делу организации «Сеть» (признана в России террористической и запрещена) Дмитрий Пчелинцев ответил на публикацию издания Meduza, в которой говорилось о его возможной причастности к убийству Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
Экономика
ФНС заблокировала счет российского подразделения Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет российского подразделения Google, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Здоровье
Как отличить грипп от ОРВИ?
Клинически грипп и острые респираторные вирусные инфекции кардинально отличаются.
Экономика
Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.
Шоу-бизнес
Беременная Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
Несколько часов назад стало известно, что 31-летняя Катя Жужа вышла замуж за 25-летнего Артёма Маркелова.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера
Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Общество
Первыми жертвами расстрела 20 февраля на Майдане были беркутовцы
Первыми жертвами расстрела 20 февраля на Майдане в Киеве были милиционеры, а не протестующие, сообщает 27 февраля украинское издание Страна.ua Об этом говорится в материалах экспертизы по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, которые оказались в распоряжении издания.
Общество
Воспитанник детдома в Москве попросил Путина о помощи
Воспитанник московского детского дома во время посещения парка развлечений «Остров Мечты» в Москве попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Общество
Агрегаторы такси могут войти в список бесплатных интернет-ресурсов
Сервисы заказа такси могут пополнить список социально значимых российских интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, например, при нулевом балансе.
Происшествия
ФСБ задержала украинца с арсеналом оружия под Ростовом-на-Дону
20 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД пришли к 39 подпольным оружейникам в 19 регионах России.
Армия и оружие
В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ
Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
Политика
Шнуров назвал «петухами» членов партии «Единая Россия»
На опровержение слухов по поводу смены названия и лидера партии «Единая Россия» весьма своеобразно отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Происшествия
Задержанную в Стамбуле россиянку освободили
Экономика
ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны
В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.