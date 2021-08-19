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Российский рынок акций падает на порядка 2% на негативном внешнем фоне

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии просел на 1,81%, максимальную величину за месяц, до 3854 пунктов, а индекс РТС упал на 2,36% до 1635,6 пункта.
Finam.Ru
На этом фоне торги на азиатских и европейских биржах сегодня проходили под главенством продавцов, хотя американские индексы, которые заметно снизились накануне, начали торговую сессию с положительной коррекции.
Finam.Ru
С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи нашел поддержку у нижней границы восходящего клина.
Finam.Ru
Упала нефть, металлы, фондовые площадки, что оказало давление и на рынок акций РФ.
Финмаркет

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг снизились на 1,81%-2,36%
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