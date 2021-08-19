Полиция не нашла взрывного устройства в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле

Ранее на странице полиции Капитолия в Twitter сообщалось, что мужчина, который в четверг прибыл на автомобиле в центр Вашингтона и заявил, что у него в машине имеется взрывное устройство, после длительных переговоров был взят под стражу.