На этом фоне торги на азиатских и европейских биржах сегодня проходили под главенством продавцов, хотя американские индексы, которые заметно снизились накануне, начали торговую сессию с положительной коррекции.
Ранее на странице полиции Капитолия в Twitter сообщалось, что мужчина, который в четверг прибыл на автомобиле в центр Вашингтона и заявил, что у него в машине имеется взрывное устройство, после длительных переговоров был взят под стражу.
Проект строительства троллейбусной линии в посёлок Каштак в Чите перешёл в практическую стадию реализации, троллейбусы начнут ходить туда в 2022 году, об этом 19 августа в своём instagram-аккаунте сообщил сити-менеджер Читы Александр Сапожников.