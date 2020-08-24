Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0,01-1,12%
Российский рынок акций во вторник продемонстрировал снижение после роста днем ранее. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,01%, до 3 029,05 пункта, а РТС - на 1,12%, до 1 267,16 пункта, свидетельствуют данные торгов.
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«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 24 августа в коридоре 1250-1275 пунктов
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