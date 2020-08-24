Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0,01-1,12%
Российский рынок акций во вторник продемонстрировал снижение после роста днем ранее. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,01%, до 3 029,05 пункта, а РТС - на 1,12%, до 1 267,16 пункта, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Жители Украины теперь смогут попросить записать свою профессию в кадровой документации феминитивами.
Ведомости 04:35
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к чипированию
Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Ведомости 05:23
Авто
Компания Hyundai показала изображения обновленной Kona
Компания Hyundai опубликовала первые тизерные изображения обновленного кроссовера Kona.
Тавто.Ру 07:15
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В настоящее время невеста борца Заурбека Сидакова находится в Москве. Мадина сбежала в столицу после произошедшего на свадьбе скандала.
Территория новостей 02:17
Происшествия
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
В результате взрыва в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 05:40
Общество
Норвежского ученого судили за попытку вывезти из России образцы волос
Норвежец объяснил, что путешествовал из Архангельска в Петербург с приблизительно 70 бумажными конвертами, каждый из которых содержал 3 отдельных волоса.
МР7.ру 05:10
Происшествия
Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу
В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия 05:58
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе
3 июня двое из трех высокопоставленных полицейских, Матвеев и Галиев, обвинявшихся в изнасиловании дознавательницы, были полностью оправданы Верховным судом Башкирии.
Интерфакс 05:19
Общество
Операторы и банки протестируют систему блокировки звонков мошенников
Москва, 26 августа 2020, 11:34 — REGNUM Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут систему, блокирующая звонки мошенников от лица банков, а также звонки о «клиентов» кредитным учреждениям, следует из законопроекта, подготовленного в развитие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (IT).
REGNUM 04:34
Общество
Академик РАН считает, что пандемия закончится не ранее лета 2021 года
Пандемия новой коронавирусной инфекции, вероятно, будет иметь три волны, и вернуться к привычному образу жизни удастся только к лету 2021 года.
ТАСС 06:55
Общество
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК 04:18
Общество
В РФ предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Парламентарий предложил сделать субсидию ежегодной и установить ее размер в 10 тысяч рублей.
Live24 вчера в 04:16
Здоровье
В Саратове назвали эффективное средство против 2-й волны коронавируса
«Эксперты считают, что вторая волна COVID-19 не будет такой агрессивной при условии соблюдения всех мер профилактики людьми: ношение масок, мытье рук и так далее», - отметил чиновник.
Регион 64 вчера в 12:23
Здоровье
Версия врачей ФРГ по диагнозу Навального не нашла подтверждения
Российские медики установили определенный диагноз, объясняющий состояние Навального и динамику лечения.
РЕН ТВ 24 августа в 13:23
Политика
Крашенинников сообщил о планах расширить состав Госсовета
Состав Госсовета планируется расширить, в него могут войти генпрокурор и глава Счетной палаты.
РБК 05:31
Кино
Иркутская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»
Всероссийская акция «Ночь кино» состоится 29 августа. Города Приангарья примут в ней участие в очном формате.
Weacom.ru 01:54
Технологии
Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалист советует вовремя стирать с мобильного телефона сообщения, содержащие конфиденциальную информацию.
РИА Новости 00:08
Экономика
Аналитики дали рекомендации владельцам сбережений в рублях
В валюте рекомендовано держать только такие сбережения, которые не планируется тратить в ближайшие 5 лет.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Игры
Hitman 3 на РС станет эксклюзивом Epic Games Store
Студия IO Interactive объявила, что стелс-экшен Hitman 3 в версии для PC поступит в продажу в январе 2021 года эксклюзивно в сервисе Epic Games Store.
Городской портал Новый Нижний 24 августа в 06:55
Политика
В Кремле оценили идею расширить полномочия Госсовета
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею Владимира Жириновского наделить Госсовет сверхполномочиями.
ТВ Центр 06:55
Культура
Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости
Газета.Ru вчера в 14:03
Армия и оружие
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что в российской армии не осталось таких понятий, как "дедовщина" и "казарменное хулиганство".
Газета.Ru 05:38
Культура
Победить на выборах 1996 года Ельцину помогли российские поп-звезды
iReactor вчера в 03:35
Общество
В России несуществующим пенсионерам выплатили более 370 млн рублей
ПФР с начала 2020 года только в двух территориальных отделениях выплатил "мёртвым душам" пенсий на 377 млн рублей.
Клопс вчера в 02:12
Наука
Названы чаще всего умирающие от коронавируса люди
Ученые Университета Тулейн в США выяснили, что больные COVID-19 пациенты, страдающие от высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»
Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС 06:12
Кино
Netflix выпустил фильм о съёмках «Ведьмака»
CyberSport.ru 06:09
Политика
Тихановская прокомментировала возможность диалога с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью французской газете Monde заявила, что время для диалога с Россией пока не пришло.
Ведомости 06:15
Футбол
Эджуке вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА
В ближайшее время 22-летний нигерийский футболист пройдет медосмотр и согласует с красно-синими условия личного контракта.
Вести.Ru 06:26