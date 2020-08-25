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ТАСС
ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0,01-1,12%

Российский рынок акций во вторник продемонстрировал снижение после роста днем ранее. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,01%, до 3 029,05 пункта, а РТС - на 1,12%, до 1 267,16 пункта, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Росбалт

Российский рынок акций открылся на мажорной ноте

Росбалт03:24
Банки.ру

Российские индексы растут в начале торгов

Банки.ру03:17
SIA.ru

«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 24 августа в коридоре 1250-1275 пунктов

SIA.ru24 августа в 03:00
ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи почти не изменился на противоречивом внешнем фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
Взгляд.ру

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.рувчера в 03:12
Финмаркет

Рынок акций РФ на неделе продолжит колебания вокруг рубежа 3000п по индексу МосБиржи

Финмаркет24 августа в 05:36
ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0,01-1,12%

ТАССвчера в 12:43

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Параметры «Гермеса»: скорость полёта – 1300 м/с, масса осколочно-фугасной боевой части – 30 кг, вес ракеты в общем с контейнером – 130 кг, дальность стрельбы – 100 км. Установка может запускать не только одиночные ракеты, но и стрелять залпом.
Территория новостей01:47
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Уральский епископ назначен викарием патриарха Кирилла

Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений был назначен викарием патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации патриархии, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Коммерсантъ Екатеринбург00:22

Росздравнадзор запретил продавать серию лекарств «Уралбиофарма»

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отозвала из обращения таблетки «Мукалтин» серии №91119, произведенные на екатеринбургском предприятии ОАО «Уралбиофарм», следует из размещенного на сайте ведомства информационного письма.
Коммерсантъ Екатеринбург03:55
10

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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