Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.

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Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

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Гаджеты Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.

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Общество Первыми жертвами расстрела 20 февраля на Майдане были беркутовцы Первыми жертвами расстрела 20 февраля на Майдане в Киеве были милиционеры, а не протестующие, сообщает 27 февраля украинское издание Страна.ua Об этом говорится в материалах экспертизы по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года, которые оказались в распоряжении издания.