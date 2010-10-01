Российский рынок продолжает активное снижение на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Общество Собянин отказался считать дискриминацией изоляцию приезжих из Китая "Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания", - подчеркивается в письме.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Происшествия Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев с лайнера Diamond Princess Наличие коронавируса подтверждено еще у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил в четверг директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Шоу-бизнес Павел Прилучный заложил имущество накануне развода Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.

Общество РФ ограничит авиасообщение с Ираном Россия с 28 февраля временно ограничит авиасообщение с Ираном в связи с ситуацией с коронавирусом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.

Экономика Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года Сильнее российский рынок акций падал почти два года назад, когда 6 апреля 2019 года Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 компаний и 17 чиновников.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Происшествия В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.

Общество Сервисы заказа такси могут включить в список бесплатных ресурсов Сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов с бесплатным доступом, заявила заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Людмила Бокова.