Финансы

Взгляд.руВзгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

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Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.
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