Финансы
Взгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.
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Наука
Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь
Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 07 сентября в 06:27
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Экономика
СМИ сообщили об идее Минпромторга повысить утильсбор на автомобили
Минпромторг предложил правительству с 1 января 2020 года повысить утилизационный сбор на автомобили, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
РБК 22:41
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Гаджеты
Apple представит новые модели iPhone
Компания Apple проведет во вторник презентацию, на которой, по словам экспертов, будут представлены новые модели смартфона iPhone.
ТАСС 20:03
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Общество
Минтруд ограничил число инвалидов с правом на бесплатную парковку
Минтруд предложил распространить право бесплатной парковки, предусмотренное федеральным законом «О социальной защите инвалидов», на граждан с инвалидностью третьей группы, у которых ограничены способности к передвижению.
РБК 09:07
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Музыка
В Дагестане пройдет фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
10 сентября в 17.00 на Летней эстраде Даггосфилармонии состоится открытие Фестиваля духовых оркестров «Дагестанские фанфары».
Лезги газет 05:58
Культура
Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище
Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.
Орфей 09:19
Наука
Древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли
Газета DAILY 11:35
Политика
В Гренландии заявили о необходимости развивать отношения с США
Политическая Экспертиза 21:57
Космос
Некоторые озера на Титане образовались на местах взрывов резервуаров с азотом
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute Однако новая альтернативная модель для некоторых небольших озер (десятки километров в поперечнике) переворачивает эту теорию с ног на голову: она предлагает очаги жидкого азота в нагретой коре Титана, который при взрыве создает кратеры, затем заполняющиеся жидким метаном.
Ин-спейс.ру 12:33
Футбол
Сборная России вырвала победу у Казахстана в отборе Евро-2020
В Калининграде прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Казахстана.
Мойка78 16:56
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Футбол
Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
Футбол
Йоахим Лев: «Некоторые игроки сборной Германии все еще учатся»
Некоторые игроки все еще учатся.
Спорт-Экспресс 21:07
Армия и оружие
Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»
Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград 17:36
Экономика
Авиабилеты подорожали на четверть
Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.
Lenta.ru 21:46