Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Гаджеты Apple представила три новые модели iPhone В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.

Политика ЦРУ раскритиковало сообщения СМИ об американском шпионе в Кремле ЦРУ назвало сообщения СМИ об экстренном вывозе американского шпиона из России дезинформацией.

Политика На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.

Происшествия Депутата избили в центре Москвы Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.

Происшествия Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.

Армия и оружие Сирия приготовилась к нападению Израиля Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.

Общество Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России В регионах Центрального федерального округа зафиксирована аномально теплая, почти июльская погода.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Экономика РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.

Политика Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России» Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.

Политика Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.

Политика США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.

Политика В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Политика Жена и дочь отбывающего тюремный срок Бута прибыли в США Супруга отбывающего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута вместе с дочерью прибыли в США, чтобы увидеться с ним впервые с момента вынесения приговора в 2012 году.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Медведев рассказал о положении России в G8 Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Финансы В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».

Экономика В бюджет Кубани поступили налоги Галицкого за продажу «Магнита» В консолидированный бюджет Краснодарского края перечислены средства в размере 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от сделки по продаже 29,1% акций ПАО «Магнит», которая состоялась еще в феврале 2018 года.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по делу о растрате Как отмечал на заседании суда следователь, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых объявили в международный розыск по обвинению в растрате.

Футбол Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.