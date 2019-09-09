Финансы
Взгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 20:15, Вашингтон
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Здоровье
Пять центров по борьбе с раком откроют до конца этого года в Приморье
"До конца этого года в Приморье должны открыться пять центров по борьбе с раком: по одному в Находке, Арсеньеве, Лесозаводске и два во Владивостоке – в девятой и шестой поликлиниках", – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.
PrimaMedia.ru 20:04
Политика
Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Политика
В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском 18:04
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
За уникальный автомобиль, собранный собственными руками, Илья Беляков хочет выручить 5 миллионов рублей.
Автоновости дня 16:15
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс вчера в 04:52
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Гаджеты
Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Play Pass
Компания Google опубликовала в своем профиле соцсети Twitter сообщение о разработке сервиса Play Pass.
Дни24 09:09
Шоу-бизнес
Александра Розенбаума успешно прооперировали
Газета.Ru 18:51
Политика
Блэр призвал к новому референдуму для выхода из кризиса вокруг Brexit
Ранее действующий премьер Британии Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из ЕС 31 октября с соглашением или без него Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что только повторный референдум о членстве страны в ЕС, а не внеочередные парламентские выборы, сможет разрешить кризис вокруг Brexit.
Аргументы и Факты 10:57
Политика
В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке.
РБК 11:59
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Хоккей
Панарин объявил об открытии благотворительного фонда
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил об открытии собственного благотворительного фонда.
Sports.ru 15:35
Экономика
Ход крылом: благодаря вертолетам ФТС выявила вдвое больше санкционки
Запретить нельзя разрешить С начала действия режима продовольственного эмбарго мобильные группы Федеральной таможенной службы выявили почти 200 тыс. т запрещенных товаров (непосредственно санкционка и продукты санкционного перечня с неизвестной страной происхождения).
Известия 17:01
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Политика
Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru 19:59
Авто
Опубликовано первое изображение нового Jaguar XJ
Первое изображение автомобиля, который со сменой поколений впервые перейдет на электротягу, опубликовало издание Autocar.
Автоновости дня 08:43
Кино
«Побег из Шоушенка» впервые покажут в российских кинотеатрах
Фильм Фрэнка Дарабонта считается одним из шедевров мирового кинематографа Знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга "Побег из Шоушенка", снятую в 1994 году, впервые покажут в российских кинотеатрах, сообщает Meduza.
АМИТЕЛ 10:58
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Космос
Ученые ищут первые звезды во Вселенной
Астрономы приближаются к сигналу, который путешествовал по Вселенной в течение 12 миллиардов лет и поможет им понять жизнь и смерть самых ранних звезд, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия вчера в 18:02
Футбол
Вальдано: Неймар мог плохо повлиять на молодых бразильцев «Реала»
Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о несостоявшемся переходе в «Королевский клуб» бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара.
Чемпионат 17:31