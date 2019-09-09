Финансы
РосбалтРоссийский рынок акций открыл неделю ростом основных индексов
По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,34%, зато долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,19%. Среди лидеров роста — привилегированные акции «Татнефти» (+1,73%) и «Сафмар» (+1,5%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,26%.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 22:23, Вашингтон
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Газета.Ru 15:23
Наука
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Аргументы недели 04:02
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iXBT.com 05:59
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В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Экономика
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Газета.Ru 14:30
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Доска объявлений «Юла» запустила голосовые звонки внутри приложения
Доска объявлений "Юла" от Mail.ru Group добавила голосовые звонки в мобильное приложение.
DP.RU 09:54
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Слово и Дело 16:27
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
В Минприроды заявили о зависимости экономики России от погоды
«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», — сказал Хрущев.
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Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.
REGNUM 19:29
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
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Как пишет The Verge, этот гаджет позволяет печатать фотографии прямо со смартфона, на котором они сделаны.
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CarsWeek.ru 08:01
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Армия и оружие
Для ВВС Индии закупят еще шесть дивизионов ЗРК «Акаш»
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