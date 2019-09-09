Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

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