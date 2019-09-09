Индекс Мосбиржи на открытии торгов по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии вырос на 0,26% и составил 2804,83 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.

Армия и оружие Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника» Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Кино По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.

Общество Роспотребнадзор проведёт проверку завтраков для детей Роспотребнадзор проведёт контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.

Политика Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

Наука Вымерший вид кенгуру оказался древней австралийской сумчатой пандой Вымерший кенгуру оказался похож пережевыванием жесткой пищи на австралийскую сумчатую панду, сообщается в PLoS ONE.

Армия и оружие Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Космос Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.

Происшествия СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.

Политика Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Общество В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.

Политика Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.

Энергетика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Футбол Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.

Финансы Европа оказалась на грани банковского краха Финансовые потери из-за отрицательной ставки банки переложили на своих корпоративных клиентов.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Экономика Минтруд предложил запретить пенсионных агентов Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.