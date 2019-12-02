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Взгляд.руВзгляд.руИндексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

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Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,09%, до 2937,96 пункта. Индекс РТС вырос на 0,02% и составил 1438,66 пункта, передает ТАСС данные Московской биржи.
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