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Российский рынок акций снизился на 0,55% в последний день недели вслед за нефтью

Российский рынок акций снизился по основным индексам на неблагоприятной внешней конъюнктуре, в частности, на падении нефтяных котировок, следует из данных торгов.
ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу просел на 0,55% - до 3 832,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,74%, до 1 623,5 пункта.
ТАСС
Сегодня активнее остальных также продавались акции Mail.ru (-2,81%), TCS Group (-2,01%) и Алроса (-1,83%).
Finam.Ru
"Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3790-3855 пунктов, для курсов доллара и евро 74,2-74,9 рубля и 86,2-87,35 рубля соответственно.
ТАСС

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