ПРАЙМРоссийский рынок акций снизился на 0,55% в последний день недели вслед за нефтьюРоссийский рынок акций снизился по основным индексам на неблагоприятной внешней конъюнктуре, в частности, на падении нефтяных котировок, следует из данных торгов.ПРАЙМИндекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу просел на 0,55% - до 3 832,7 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,74%, до 1 623,5 пункта.ТАСССегодня активнее остальных также продавались акции Mail.ru (-2,81%), TCS Group (-2,01%) и Алроса (-1,83%).Finam.Ru"Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3790-3855 пунктов, для курсов доллара и евро 74,2-74,9 рубля и 86,2-87,35 рубля соответственно.ТАССЧитать далееСвернутьГлас НародаГлас НародаRusbaseРосбалтФАНПодробнее о событииАкции компаний РФ дешевеют на падении нефтяных котировокПРАЙМ13:31Российские акции снизились на фоне обвала рынка нефтиВзгляд.рувчера в 12:53Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги снижением в пределах 0,7%Интерфакс12:46Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,55-0,74%ТАСС13:23Российский фондовый рынок открылся ростом на 0,1-0,3%Росбалт03:24Российские акции заканчивают неделю снижениемFinam.Ru14:00Индекс МосБиржи упал на 1,8%, индекс РТС рухнул почти на 2,4%Финмаркетвчера в 12:01Показать ещёОценитьПоделиться