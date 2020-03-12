Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияИндексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение

Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
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