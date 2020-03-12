Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияИндексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение

Днем долларовый индекс РТС усилил падение и обвалился более чем на 10,19%, опустившись до 975,52 пунктов, вслед за курсом рубля и на распродажах на рынке акций, - сообщает агентство РИА "Новости".
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РБК11:58

Российский рынок усиливает падение

Ведомости05:13

На российском фондовом рынке новый обвал

Эхо Москвы07:08

Индексы Московской биржи и курс рубля продолжили падение

Новые Известия07:31

На Мосбирже произошел очередной обвал рубля, индексов и акций

Давыдов.Индекс08:43
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За неделю вдоль границ РФ воздушную разведку провели 28 самолетов. Об этом сообщается в газете ВС страны «Красная звезда».
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Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.
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Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
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В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
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Администрация Трампа планирует прекратить финансирование проекта «Марс Одиссей»

Президент США Дональд Трамп подписал новую бюджетную программу на 2021 год.
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
LiveSport.ru 18:04
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 2:3

ProstoProSport вчера в 15:11
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На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
РБК вчера в 12:18
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В Москве до шести тысяч звонков поступает в call-центр по коронавирусу

Около 5-6 тысяч звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.
РИА Новости 10:16
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На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса

РИА Новости вчера в 08:20
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Бабичев, снявшийся почти в сотне кинофильмов и телесериалов, дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором рассказал о Биковиче, с которым знаком, как сам признался, с 2015 года.
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ВВС США: обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись в космосе

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя "Циклон-3", разрушившейся на орбите в феврале, разлетелись на сотни километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США Space-track.org.
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В тяжелом ДТП в Приморье погибли два человека

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ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
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Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира

Оба лыжника выигрывали общий зачёт Кубка мира дважды, однако Завьялов становился победителем в составе сборной Советского Союза, Смирнов – один раз за сборную СССР, один раз – за сборную Казахстана.
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Криштиану Роналду находится на карантине из-за коронавируса

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