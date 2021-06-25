Научный Центр имени Чумакова пока не зафиксировал противопоказаний к применению вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей с сопутствующими заболеваниями, заявил директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 25 июня.
Андреас Вартель, специалист в области эволюционной биологии, исследовал эмпирические основы числа Данбара и обнаружил, что оно не выдерживает критики при использовании более крупных наборов данных и более современных статистических методов.
Президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса, в случае если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в нормандском формате.
В жару рекомендуется пить больше воды, а вот от употребления спиртных напитков лучше отказаться, так как даже в малых дозах алкоголь может быть опасен, сообщила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.