Россиян предупредили об опасности употребления пива в жару

В жару рекомендуется пить больше воды, а вот от употребления спиртных напитков лучше отказаться, так как даже в малых дозах алкоголь может быть опасен, сообщила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.