Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1%, S&P 500 обновил максимум

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S & P 500 достиг рекордного максимума.В источнике

Подробнее о событии

Контраст между компаниями из S&P 500 и американскими компаниями в целом вызывает экстремальную озабоченность - Societe Generale

Profinance.ru08:44

Американский рынок акций растет, индекс S&P 500 вновь достиг рекорда

Финмаркет10:21

Индексы NASDAQ и S&P 500 обновили рекорд

Коммерсантъ00:34

NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды

ПРАЙМ19:22

Индексы NASDAQ и S&P500 установили рекорды после одобрения сделки Байдена

РБКвчера в 14:42
Интересное

К вакцине от Центра Чумакова пока не выявлено противопоказаний

Научный Центр имени Чумакова пока не зафиксировал противопоказаний к применению вакцины от коронавируса "КовиВак" для людей с сопутствующими заболеваниями, заявил директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 25 июня.
Smotrim.ru09:57

Ученые опровергли утверждение о «числе Данбара» или о 150 друзьях

Андреас Вартель, специалист в области эволюционной биологии, исследовал эмпирические основы числа Данбара и обнаружил, что оно не выдерживает критики при использовании более крупных наборов данных и более современных статистических методов.
Planet Today23 июня в 10:34

Зеленский допустил проведение референдума по вопросу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса, в случае если урегулирования конфликта на востоке страны не удастся достигнуть в нормандском формате.
Известиявчера в 16:12

Российские бомбардировщики уничтожили авианосцы условного противника в Тихом океане

Минобороны РФ рассказало, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника.
Общественная служба новостейвчера в 03:43

Россиян предупредили об опасности употребления пива в жару

В жару рекомендуется пить больше воды, а вот от употребления спиртных напитков лучше отказаться, так как даже в малых дозах алкоголь может быть опасен, сообщила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
АБН10:43