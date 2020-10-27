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Российский рынок акций закрылся снижением

ПРАЙМ
Daily Moscow
Росбалт
Экономика сегодня
АК&М
Banknn.ru
Инвест-Форсайт
РИА Новости
Российский рынок акций снизился на 0,8% по индексу Мосбиржи на внешнем негативе, свидетельствуют данные торговых площадок.В источнике
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Finam.Ru

Инвесторы предпочли уйти от рисков

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Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

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Коммерсантъ18:26

Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в акциях протеста

Студенты, принимающие участие в несогласованных акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого передает «БелТА».
Лукашенко призвал отчислять студентов за участие в акциях протеста
Ведомости08:22

Harley-Davidson представила электровелосипед, но это уже не «харлей»

С момента появления последних новостей об электрических велосипедах от Harley-Davidson прошло около года и вот теперь компания официально анонсировала модель под названием Serial 1, которая должна поступить в продажу весной следующего года.
3DNews16:24

Московские медики прибудут в Курган для помощи в лечении больных коронавирусом

Столичные специалисты окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19, а также практическую помощь больным, — говорится в сообщении.
ХИТ FM Курган05:52

Министр обороны Швеции обвинил Россию в необходимости наращивания военных расходов

В Стокгольме министр обороны Швеции Петер Хультквист публично заявил, что Россия ежегодно тратит на оборону свыше 500 миллиардов шведских крон и при этом обвиняет Швецию в чрезмерных военных расходах.
Радио Голос Балтии09:37

Захарова оценила данные о возможном освобождении россиян в Ливии

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Россия достигли соглашения об освобождении находящихся в ливийской тюрьме россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
Газета.Ru14:29

Нурмагомедов поблагодарил наследного принца Дубая за помощь в карьере

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поблагодарил наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума за помощь в организации тренировок.
РБК спорт04:55

Бывший муж Заворотнюк был на грани из-за романа жены с Жигуновым

Искры страсти, сверкавшие между экранными образами артистов, в скором времени выплеснулись за пределы голубого экрана — профессиональные отношения между Жигуновым и Заворотнюк переросли в полноценный роман.
Политическая Экспертиза10:37

Суд признал геноцидом расстрелы людей фашистами в Новгородской области

Солецкий районный суд Новгородской области признал, что в 1942–1943 годах войска гитлеровской Германии совершили геноцид советских граждан, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры.
РБК11:23

На месте взрыва нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов» нашли останки моряков

На борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», на котором в субботу произошел взрыв, обнаружили останки пропавших членов экипажа, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ13:24