С момента появления последних новостей об электрических велосипедах от Harley-Davidson прошло около года и вот теперь компания официально анонсировала модель под названием Serial 1, которая должна поступить в продажу весной следующего года.
Артем Костылев, один из соратников националиста Максима Марцинкевича (Тесака), который, как заявляют его адвокаты, покончил с собой в СИЗО, найден мертвым в лесу под Красногорском в Московской области.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Россия достигли соглашения об освобождении находящихся в ливийской тюрьме россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram поблагодарил наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума за помощь в организации тренировок.
Искры страсти, сверкавшие между экранными образами артистов, в скором времени выплеснулись за пределы голубого экрана — профессиональные отношения между Жигуновым и Заворотнюк переросли в полноценный роман.
Солецкий районный суд Новгородской области признал, что в 1942–1943 годах войска гитлеровской Германии совершили геноцид советских граждан, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры.
На борту нефтяного танкера «Генерал Ази Асланов», на котором в субботу произошел взрыв, обнаружили останки пропавших членов экипажа, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).