Финансы
Банки.руИндексы РФ завершили торги снижением
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
РБК 30 ноября в 10:02
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК вчера в 00:20
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
РИА Новости 18:17
Происшествия
Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова
Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Политика
Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 12:41
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия 07:21
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия
Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM 19:53
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News 08:47
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Космос
Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах
7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 11:10
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
РБК 18:32
Происшествия
Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов
К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Вести.Ru 22:12
Политика
В НАТО обновят позицию по России
Через неделю после саммита НАТО в Париже пройдет встреча в формате Нормандской четверки с участием Франции, Германии, Украины и России.
SM News 19:34
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Lenta.ru 10:14
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes 02:34
Авто
Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 04:20
Здоровье
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
Согласно акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, который подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова, «установлена связь между оказанием медпомощи в АОДКБ и инфицированием ВГС 169 пациентов».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
RT на русском 10:31
Экономика
Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Ведомости 04:16
Общество
Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео
Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02:50
Футбол
ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»
В матче 18 тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уступил тульскому «Арсеналу».
Свободная Пресса 13:35
Общество
Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества
RT на русском 05:57
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49