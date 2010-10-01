Финансы

Банки.руБанки.руИндексы РФ завершили торги снижением

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

ТАСС11:56

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.ру10:55
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Происшествия

Четыре человека погибли в результате аварии с автобусом в Казахстане

Известия 21:55
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 30 ноября в 10:02
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК вчера в 00:20
Общество

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
РИА Новости 18:17
Происшествия

Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова

Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.
BFM.ru 03:07
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Политика

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от "Единой России" и экс-федеральный комиссар движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Газета.Ru 12:41
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Известия 07:21
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкалье установили личности всех погибших в смертельном ДТП с туристическим автобусом, сообщил 3 декабря журналистам глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.
REGNUM 19:53
Политика

Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма

Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Krym.News 08:47
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда 11:10
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве трехлетнего сына депутата в Киеве

ФАН 10:43
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

В Ереване облили краской памятник Грибоедову

В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
РБК 18:32
Происшествия

Мощное возгорание в Санкт-Петербурге тушат с помощью пожарных поездов

К месту направлены два пожарных поезда и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Вести.Ru 22:12
Политика

В НАТО обновят позицию по России

Через неделю после саммита НАТО в Париже пройдет встреча в формате Нормандской четверки с участием Франции, Германии, Украины и России.
SM News 19:34
Политика

Путин запретил продавать смартфоны без российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Lenta.ru 10:14
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики

Инвестиции в 300 млрд рублей во внутренние проекты ускорят рост ВВП на 0,19 процентного пункта в год, утверждают эксперты ВШЭ.
Forbes 02:34
Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 04:20
Здоровье

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

Согласно акту эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, который подписала главный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова, «установлена связь между оказанием медпомощи в АОДКБ и инфицированием ВГС 169 пациентов».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Экономика

Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Ведомости 04:16
Общество

Белый медведь с надписью «Т-34» на боку попал на видео

Исследователи считают, что краска, скорее всего, не навредит здоровью медведя, но может помещать ему охотиться, поскольку теперь он слишком заметен на снегу.
Московский Комсомолец 02:50
Футбол

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»

В матче 18 тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уступил тульскому «Арсеналу».
Свободная Пресса 13:35
Общество

Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества

RT на русском 05:57
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
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