Рынок акций РФ в начале торговой сессии повышается на внешнем позитиве и подорожавшей на прошлой неделе нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск в плюсе на 0,4% — до 2945 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% — до 1457 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы РФ торгуются в плюсе на внешнем позитиве

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