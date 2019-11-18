Экономика
ПРАЙМИндексы РФ торгуются в плюсе на внешнем позитиве
Рынок акций РФ в начале торговой сессии повышается на внешнем позитиве и подорожавшей на прошлой неделе нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск в плюсе на 0,4% — до 2945 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,5% — до 1457 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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«Амур» одолел «Металлург» в матче КХЛ
Происшествия
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Политика
Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Автоспорт
Феттель заявил, что не смещался в сторону Леклера перед аварией
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии, из-за которого оба пилота не заработали очков.
Политика
Власти Британии отказали в визе нескольким российским журналистам
Британское правительство в 2019 году не одобрило некоторым российским журналистам визу.
Политика
Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Происшествия
В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков
Впоследствии в результате обыска «подброшенное» было изъято, а в отношении хозяина домовладения завели уголовное дело за оборот наркотиков.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Экономика
«Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома»
О скидке на газ для Украины в случае прямых поставок говорил и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Наука
143 новых геоглифа найдены на плато Наска в Южном Перу
Как сообщают исследователи из японского университета Ямагата, их помогли обнаружить искусственный интеллект, 3D-моделирование и полевые работы.
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Гаджеты
Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Космос
Украина планирует построить город на Луне
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.