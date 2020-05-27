Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве

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