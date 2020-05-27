Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России растет по основным индексам на внешнем позитиве

Российский рынок акций во вторник уверенно растет на фоне улучшения настроений глобальных инвесторов и укрепления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
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Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью

Интерфакс12:29

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру11:58

Российский рынок открыл неделю ростом акций электроэнергетиков

Finam.Ru25 мая в 03:21

Российский рынок акций открылся в миноре

Росбалт03:24

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:23

Российский рынок акций опустился на фоне упавшей более чем на 4% нефти

ПРАЙМ12:13

Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС упал на 1%

Финмаркет12:15
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Происшествия

Расстрел в центре Киева: кровавая война черногорских картелей переместилась на Украину

Мужчины пытались убить одного из лидеров черногорских наркокартелей, скрывавшегося от международного розыска в украинской столице В среду, 27 мая, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о поимке пятерых выходцев из балканских государств, днём ранее устроивших стрельбу в центре Киева.
Украина.ру 10:38
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
1K
Общество

Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия 10:58
1,8K
Общество

Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6

Нью-Йорк, США, 27 мая 2020, 01:16 — REGNUM Последние действия издательской компании Take-Two Interactive могут намекать на год релиза шестой части Grand Theft Auto (GTA).
REGNUM вчера в 18:16
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Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Футбол

Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 10:16
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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Политика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
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Происшествия

Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью

Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
10
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Общество

Журналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер

Московский Комсомолец 09:00
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Наука

Даже легкая форма коронавируса укрепляет иммунитет

Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, лучше вырабатывают антитела, которые могут дать им некоторый иммунитет, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:03
22
Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
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Технологии

Microsoft может выпустить большое обновление Windows 10 уже 28 мая

Как сообщает агентство "Версия", грядущее обновление операционной системы Windows 10 может выйти уже завтра, 28 мая.
Деловое.ТВ 07:52
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Космос

Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео

Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей.
Российская газета 11:33
8
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
53
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
15
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи

Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
1
Футбол

ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду

КП - Ростов-на-Дону 08:38
Общество

В Ярославле чиновник устроил скандал с местными жителями

В Ярославле приезжий чиновник устроил скандал с местными жителями. Те сняли конфликт на видео и выложили громкие кадры в интернет.
Вести.Ru 01:20
55
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Здоровье

Почти 80% врачей рассказали о недоверии статистике смертности от коронавируса в России

Большинство опрошенных врачей (61%) сомневаются в достоверности официальной статистики по смертности от нового коронавируса.
Medvestnik.ru вчера в 14:49
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
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Биатлон

СМИ назвали новых тренеров сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовало Юрия Каминского и Михаила Шашилова на должности старших тренеров мужской и женской сборных страны соответственно.
РБК 12:13
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Как работают Яндекс.Новости?
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